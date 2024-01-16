Tinder йде з білорусі

Американська Match Group, яка володіє дейтинговим додатком Tinder, заявила, що йде з ринку білорусі 15 лютого, наступного дня після Дня святого Валентина, пише УНН.

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"Починаючи з 15 лютого, якщо ви перебуваєте в білорусі, ви не зможете користуватися сервісами Tinder або входити до свого облікового запису. Однак ви зможете знайомитись та спілкуватися в чаті з іншими користувачами до закінчення цього терміну", - повідомляє компанія.

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