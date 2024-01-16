Tinder уходит из беларуси

Американская Match Group, владеющая дейтинговым приложением Tinder, заявила, что уходит с рынка беларуси 15 февраля, на следующий день после Дня святого Валентина, передает УНН.

Детали

"Начиная с 15 февраля, если вы находитесь в беларуси, вы не сможете пользоваться сервисами Tinder или входить в свою учетную запись. Однако вы сможете знакомиться и общаться в чате с другими пользователями до истечения этого срока", — сообщает компания.

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