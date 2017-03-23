Тіло мертвого немовляти виявили на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 березня. УНН. У Олевську на території приватного домоволодіння виявили тіло немовляти, повідомляє УНН відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області.
Про знахідку поліцію повідомила господиня домоволодіння 22 березня, вона побачила тіло новонародженої дитини у поліетиленовому пакеті в малиннику.
“Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті”, — повідомляють у поліції
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та розшукують горе-матір. Серед здійснюваних заходів — перевірка учнів шкіл та професійних училищ, жінок з кризових сімей, інших осіб, які перебувають на спецобліках. Робота проводиться і у медичних закладах, до яких могла звертатись жінка.
Нагадаємо, 8 березня, біля школи № 110, що у Коммунарському районі Запоріжжя було знайдене новонароджене немовля, загорнуте у рушник.