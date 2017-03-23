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Тело мертвого младенца обнаружили в Житомерской области

Тело мертвого младенца обнаружили в Житомерской области

Киев • УНН

 • 5964 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 марта. УНН. В Олевске на территории частного домовладения обнаружили тело младенца, сообщает УНН отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области.

О находке полиции сообщила хозяйка домовладения 22 марта, она увидела тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете в малиннике.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - сообщают в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают горе-мать. Среди осуществляемых мер - проверка учащихся школ и профессиональных училищ, женщин из кризисных семей, других лиц, находящихся на спецучете. Работа проводится и в медицинских учреждениях, к которым могла обращаться женщина.

Напомним, 8 марта, возле школы № 110, что в Коммунарском районе Запорожья был найден новорожденный младенец, завернутый в полотенце.

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