Тело мертвого младенца обнаружили в Житомерской области

О находке полиции сообщила хозяйка домовладения 22 марта, она увидела тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете в малиннике.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти", - сообщают в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают горе-мать. Среди осуществляемых мер - проверка учащихся школ и профессиональных училищ, женщин из кризисных семей, других лиц, находящихся на спецучете. Работа проводится и в медицинских учреждениях, к которым могла обращаться женщина.

Напомним, 8 марта, возле школы № 110, что в Коммунарском районе Запорожья был найден новорожденный младенец, завернутый в полотенце.