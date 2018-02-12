Тіла загиблих дівчат під час пожежі в таборі "Вікторія" ексгумують
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Спеціалісти сьогодні проводять ексгумацію тіл трьох дівчаток, які загинули під час пожежі у дитячому таборі “Вікторія”. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
“Задоволено клопотання сторони захисту та прокурором винесено постанову про проведення процедури ексгумації трьох тіл загиблих дітей. Крім того, призначено ряд судових експертиз. Вказана процедура проводиться сьогодні”, — зазначили у прокуратурі.
Ексгумацію проводять у зв’язку з тим, що родичі загиблих дітей підозрюють, що в одеському бюро судово-медичної експертизи перед похованням переплутали тіла дітей.
Нагадаємо, у вересні 2017 року внаслідок пожежі у таборі “Вікторія” загинуло троє дітей.