Тигри мають індивідуальні риси характеру - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Дослідження, під час якого спостерігалася поведінка 248 сибірських тигрів, показало, що ці тварини мають унікальні риси характеру, які впливають на їхню здатність виживати та розмножуватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Phys Org.
Деталі
Результати дослідження допомогли виявити, що тигри — це не просто монолітний вид, а, скоріше, вони мають власні відмінні риси характеру.
“Тигри дуже індивідуальні. Люди, які працювали з ними та добре їх знають, бачать їхні індивідуальні риси характеру”, — зазначає співавтор дослідження Розалінд Арден з Лондонської школи економіки.
Вчені адаптували людський особистісний тест для вивчення таких рис, як впевненість, щирість, задиристість та дикість у двох популяцій тигрів, які утримують у напіввільних умовах у Китаї. Ветеринари та годувальники, які щодня працюють з тиграми, заповнили анкети зі списком із 70 показників особистості.
Результати показали, що обидві популяції тигрів мали характеристики, які підпадали під дві всеосяжні категорії особистості: величність та врівноваженість.
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Тигри, які набрали більшу кількість балів за “величність”, були більш здоровими, мали більшу схильність до полювання живих тварин, більше їли і спаровувалися. Вони також “розглядалися людьми, які оцінювали їх, як такі, що мають вищий груповий статус серед тигрів”. З іншого боку, “стійкі” тигри були більш м’якими, щирими та люблячими.
Співпраця та ніжність теж мають свої еволюційні переваги. Так, тигренята залишаються зі своїми мамами на 2-3 роки. Ці риси характеру тигрів можуть бути тому причиною, кажуть вчені.
Доповнення
Дослідники виявили мало відмінностей між самцями та самками тигрів. Також було помічено, що тигри-батьки допомагали у виконанні батьківських обов’язків.