Тигры имеют индивидуальные черты характера - исследование

Детали

Результаты исследования помогли обнаружить, что тигры — это не просто монолитный вид, а, скорее, они имеют собственные отличительные черты характера.

“Тигры очень индивидуальны. Люди, которые работали с ими и хорошо их знают, видят их индивидуальные черты характера”, — отмечает соавтор исследования Розалинд Арден из Лондонской школы экономики.

Ученые адаптировали человеческий личностный тест для изучения таких черт, как уверенность, искренность, задиристость и дикость у двух популяций тигров, которые содержатся в полусвободных условиях в Китае. Ветеринары и кормильцы, которые ежедневно работают с тиграми, заполнили анкеты с списком из 70 личностных показателей.

Результаты показали, что обе популяции тигров имели характеристики, которые подпадали под две всеобъемлющие категории личности: величественность и уравновешенность.

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Тигры, набравшие большее количество баллов за “величество”, были более здоровыми, имели большую склонность к охоте на живых животных, больше ели и спаривались. Они также “рассматривались людьми, которые оценивали их, как имеющие более высокий групповой статус среди тигров”. С другой стороны, “стойкие” тигры были более мягкими, искренними и любящими.

Сотрудничество и нежность тоже имеют свои эволюционные преимущества. Так, тигрята остаются с своими мамами на 2-3 года. Эти черты характера тигров могут быть тому причиной, говорят учёные.

Дополнение

Исследователи обнаружили мало различий между самцами и самками тигров. Также было замечено, что тигры-отцы помогали в выполнении родительских обязанностей.