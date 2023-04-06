Тигры имеют индивидуальные черты характера - исследование

ukru
13:08 • 14351 просмотра

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

Эксклюзив
13:04 • 30622 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 38923 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 104820 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 132061 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121171 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135003 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117143 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131530 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125389 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 137632 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 120227 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 122833 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 118780 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 116552 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 214845 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 245467 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 184755 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 190560 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 226163 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 16042 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 83417 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112874 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120921 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136387 просмотра
Актуальное
Тигры имеют индивидуальные черты характера - исследование

Тигры имеют индивидуальные черты характера - исследование

Киев • УНН

 • 1521283 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Исследование, во время которого наблюдалось поведение 248 сибирских тигров, показало, что эти животные имеют уникальные черты характера, которые влияют на их способность выживать и размножаться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Phys Org.

Детали

Результаты исследования помогли обнаружить, что тигры — это не просто монолитный вид, а, скорее, они имеют собственные отличительные черты характера.

“Тигры очень индивидуальны. Люди, которые работали с ими и хорошо их знают, видят их индивидуальные черты характера”, — отмечает соавтор исследования Розалинд Арден из Лондонской школы экономики.

Ученые адаптировали человеческий личностный тест для изучения таких черт, как уверенность, искренность, задиристость и дикость у двух популяций тигров, которые содержатся в полусвободных условиях в Китае. Ветеринары и кормильцы, которые ежедневно работают с тиграми, заполнили анкеты с списком из 70 личностных показателей.

Результаты показали, что обе популяции тигров имели характеристики, которые подпадали под две всеобъемлющие категории личности: величественность и уравновешенность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследователи рассказали, что именно влияет на поведение собак

Тигры, набравшие большее количество баллов за “величество”, были более здоровыми, имели большую склонность к охоте на живых животных, больше ели и спаривались. Они также “рассматривались людьми, которые оценивали их, как имеющие более высокий групповой статус среди тигров”. С другой стороны, “стойкие” тигры были более мягкими, искренними и любящими.

Сотрудничество и нежность тоже имеют свои эволюционные преимущества. Так, тигрята остаются с своими мамами на 2-3 года. Эти черты характера тигров могут быть тому причиной, говорят учёные.

Дополнение

Исследователи обнаружили мало различий между самцами и самками тигров. Также было замечено, что тигры-отцы помогали в выполнении родительских обязанностей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы