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The Wall Street Journal: кронпринц Саудівської Аравії заявив про реальність війни з Іраном через 10-15 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Війна між Саудівською Аравією та Іраном може вибухнути через 10-15 років, якщо зусилля Ер-Ріяда, спрямовані на недопущення військового конфлікту, не увінчаються успіхом. Про це попередив наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд в опублікованому 29 березня інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal, інформує УНН.

Кронпринц у черговий раз висловився за посилення режиму санкцій Заходу відносно Тегерана з метою “посилення тиску на режим” Ісламської Республіки. “Нам треба домогтися успіху в тому, щоб уникнути військового конфлікту”, — зазначив принц, який минулого тижня обговорив з президентом США Дональдом Трампом план протидії Ірану, боротьбу з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” та ситуацію в Ємені. “Якщо ми не досягнемо успіху в тому, що намагаємося зробити, швидше за все у нас буде війна з Іраном через 10-15 років”, — попередив він.

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Наслідний принц вважав ознакою слабкості обстріл єменським бунтівним рухом “Ансар Аллах” (хусити) балістичними ракетами саудівської території. “Вони прагнуть зробити все можливе перед тим, як зламаються”, — сказав він. 

Нагадаємо, 26 березня ППО Саудівської Аравії перехопили і знищили сім запущених прихильниками “Ансар Аллах” балістичних ракет, у тому числі три у небі над Ер-Ріядом. Унаслідок ударів загинула одна людина, і двоє отримали поранення.

Як раніше повідомляв УНН, американська влада планує укласти з Саудівською Аравією комерційні угоди на суму 35 млрд доларів, поки наслідний принц королівства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд буде знаходитися в столиці США з офіційним візитом. Про це у понеділок розповів представник вашингтонської адміністрації високого рангу під час телефонного брифінгу з журналістами. 

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