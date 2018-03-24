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The Times: російських дипломатів планують видворити 20 держав

The Times: російських дипломатів планують видворити 20 держав

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. До 20 європейських країн готуються видворити російських діплотоматов через звинувачення Москви в отруєнні колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію видання The Times.

“Безпрецедентний скоординований раунд видворення почнеться в понеділок з відкликання посла Європейського союзу в Москві на чотири тижні”, — пише видання.

Також у четвер, 22 березня, прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей вдалося переконати європейські країни, в першу чергу Францію, Німеччину, Литву і Ірландію, дати Москві “рішучу відповідь” і вислати пов’язаних зі спецслужбами дипломатів.

Як повідомляв УНН, на засіданні Ради національної безпеки США, яке відбулося в п’ятницю, 23 березня, обговорювалися заходи реагування на отруєння в Великій Британії колишнього співробітника спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

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