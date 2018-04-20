The Daily Telegraph: Брюссель відкинув пропозиції Лондона щодо кордону на острові Ірландія
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Брюссель відкинув усі пропозиції Лондона з приводу того, як уникнути появи фізичного кордону між Республікою Ірландією і Північною Ірландією після виходу Великої Британії з ЄС у березні 2019 року. Про це пише газета The Daily Telegraph з посиланням на високопоставлене європейське джерело, передає УНН.
“Це були докладні та експертні контраргументи. Стало ясно, що жодна з пропозицій з приводу митного союзу з Великою Британією не спрацює, жодне з них”, — сказало джерело видання.
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Питання про те, як буде виглядати кордон між Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства, і Республікою Ірландія, яка залишається членом ЄС, є однією з головних перешкод на переговорах Лондона і Брюсселя. Після виходу Великої Британії з ЄС 29 березня 2019 року, межа між двома частинами острова стане зовнішнім кордоном Євросоюзу. Противники “жорсткого кордону” хотіли б уникнути контролю пересування через неї людей і товарів.
Як раніше повідомляв УНН, 1 березня поточного року відбулася зустріч прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей та президента Європейської Ради Дональда Туска, яка залишила мало надій на швидке розв’язання конфліктних питань, повідомляє агенція dpa. Тереза Мей знову розкритикувала запропонований напередодні Єврокомісією проект угоди щодо Brexit, який передбачає, що Північна Ірландія може залишитися в митному союзі ЄС після виходу Великої Британії зі складу блоку. Вона заявила, що проект документа по Brexit неприйнятний для Великої Британії, оскільки в разі його реалізації він підірве внутрішній ринок і структурну цілісність Сполученого Королівства та наголосила на своєму сподіванні, що європейські лідери будуть мислити конструктивно, цитує Мей її прес-служба. 2 березня вона має виступити в парламенті з промовою щодо планів про вихід із ЄС.