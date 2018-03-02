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Deutsche Welle: Велика Британія і ЄС перебувають у стані конфронтації через відносини після Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Позиції Лондона та Брюсселя щодо відносин після Brexit не вдалося зблизити навіть на зустрічі Терези Мей та Дональда Туска в столиці Сполученного Королівства. Мішель Барньє, котрий представляє Європейський Союз на переговорах з Великою Британією щодо Brexit, застеріг Лондон, що тому не вдасться домогтися вигідних лише йому торговельних відносин з ЄС після Brexit. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Велика Британія закриває одні двері за іншими. Єдина модель, яка залишається, — це така ж угода про вільну торгівлю, яка нещодавно була укладена з Канадою, Японією або Кореєю”, — заявив Барньє у понеділок, 1 березня в Брюсселі, цитує агентство Reuters.

За його словами, ЄС не відступить від дотримання своїх основних принципів і не допустить порушення цілісності вільного ринку. “Майбутнє нашого союзу набагато важливіше за Brexit”, — заявив головний переговірник від ЄС.

Тим часом 1 березня відбулася зустріч прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей та президента Європейської Ради Дональда Туска, яка залишила мало надій на швидке розв’язання конфліктних питань, повідомляє агенція dpa. Тереза Мей знову розкритикувала запропонований напередодні Єврокомісією проект угоди щодо Brexit, який передбачає, що Північна Ірландія може залишитися в митному союзі ЄС після виходу Великої Британії зі складу блоку. Вона заявила, що проект документа по Brexit неприйнятний для Великої Британії, оскільки в разі його реалізації він підірве внутрішній ринок і структурну цілісність Сполученого Королівства та наголосила на своєму сподіванні, що європейські лідери будуть мислити конструктивно, цитує Мей її прес-служба. 2 березня вона має виступити в парламенті з промовою щодо планів про вихід із ЄС.

Дональд Туск ще перед відбуттям до Лондона висловив переконання, що 27 країн-членів ЄС схвалять проект про вихід Великої Британії із блоку. “Я впевнений, що всі нюанси враховані”, — зазначив він.

Проект Єврокомісії, оприлюднений 28 лютого, пропонує як одне із можливих рішень північноірландського питання, аби ця територія надалі “вважалася частиною митної території Союзу”. Це означало б де-факто появу кордону між Північною Ірландією та рештою Великої Британії.

Також у проекті угоди прописані позиції щодо прав та соціальних гарантій громадян і працівників з ЄС та Великої Британії після Brexit і функціонування законодавчої системи, положення про захист персональних даних і виконання фінансових зобов’язань Лондона перед Брюсселем.

Нагадаємо, Велика Британія хоче укласти з Євросоюзом всеосяжну угоду про економічне співробітництво в рамках реалізації Brexit. Про це в п’ятницю повідомила прес-служба глави британського уряду Терези Мей, яка поширила витяги з її програмної промови щодо Brexit, з якою вона виступить 2 березня в Лондоні.

В Європейському Союзі називають плани Сполученого Королівства на перехідний період після Brexit ілюзорними. Головний представник ЄС на переговорах з Великою Британією щодо Brexit Мішель Барньє 27 лютого заявив про те, що плани Великої Британії вибити собі особливий доступ до єдиного ринку ЄС, зокрема для автомобілів та лікарських засобів, є “виколупуванням родзинок”.

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