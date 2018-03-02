Deutsche Welle: Великобритания и ЕС находятся в состоянии конфронтации из-за отношений после Brexit

“Великобритания закрывает одну дверь за другой. Единственная модель, которая остается, — это такое же соглашение о свободной торговле, которое недавно было заключено с Канадой, Японией или Кореей”, — заявил Барнье в понедельник, 1 марта в Брюсселе, цитирует агентство Reuters.

По его словам, ЕС не отступит от соблюдения своих основных принципов и не допустит нарушения целостности свободного рынка. “Будущее нашего союза гораздо важнее Brexit”, — заявил главный переговорщик от ЕС.

Тем временем 1 марта состоялась встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Европейского Совета Дональда Туска, которая оставила мало надежд на скорое разрешение конфликтных вопросов, сообщает агентство dpa. Тереза Мэй снова раскритиковала предложенный накануне Еврокомиссией проект соглашения по Brexit, который предусматривает, что Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе ЕС после выхода Великобритании из состава блока. Она заявила, что проект документа по Brexit неприемлем для Великобритании, поскольку в случае его реализации он подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства и отметила свою надежду на то, что европейские лидеры будут мыслить конструктивно, цитирует Мэй её пресс-служба. 2 марта она должна выступить в парламенте с речью о планах о выходе из ЕС.

Дональд Туск ещё перед отбытием в Лондон выразил убеждение, что 27 стран-членов ЕС одобрят проект о выходе Великобритании из блока. “Я уверен, что все нюансы учтены”, — отметил он.

Проект Еврокомиссии, опубликованный 28 февраля, предлагает как одно из возможных решений североирландского вопрос, чтобы эта территория в дальнейшем “считалась частью таможенной территории Союза”. Это означало бы де-факто появление границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией.

Также в проекте соглашения прописаны позиции относительно прав и социальных гарантий граждан и работников с ЕС и Великобритании после Brexit и функционирования законодательной системы, положения о защите персональных данных и выполнения финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем.

Напомним, Великобритания хочет заключить с Евросоюзом всеобъемлющее соглашение об экономическом сотрудничестве в рамках реализации Brexit. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы британского правительства Терезы Мэй, которая распространила выдержки из ее программной речи по Brexit, с которой она выступит 2 марта в Лондоне.

В Европейском Союзе называют планы Соединенного Королевства на переходный период после Brexit иллюзорными. Главный представитель ЕС на переговорах с Великобританией по Brexit Мишель Барнье 27 февраля заявил о том, что планы Великобритании выбить себе особый доступ к единому рынку ЕС, в частности для автомобилей лекарственных средств, является “выковыриванием изюминок”.