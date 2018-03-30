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Tesla відкликає понад 120 тисяч автомобілів в усьому світі

Tesla відкликає понад 120 тисяч автомобілів в усьому світі

Київ • УНН

 • 11968 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Американська компанія Tesla відкликає 123 тисячі електромобілів марки Model S в усьому світі. Причина пов'язана з деталями гідропідсилювача керма, які можуть зазнати корозії. Про це йдеться у повідомленні Tesla, надісланому клієнтам, яке опублікувало CNBC, передає УНН.

Виробник автомобілів помітив, що корозія вражає гвинти гідропідсилювача керма у регіонах з холодним кліматом, що, своєю чергою, може завадити контролю над автомобілем. При цьому відкликаються лише моделі, вироблені до березня 2016 року. Компанія має намір замінити деталі керма у відкликаних автомобілях.

У Tesla наголосили, що наразі не було зафіксовано жодної аварії, причиною якої була б корозія. Також у компанії зазначили, що водії можуть користуватись автівкою до її відкликання, враховуючи, що для повороту керма може знадобитись більше зусиль.

Нагадаємо, підприємець Ілон Маск видалив з Facebook офіційні сторінки двох своїх компаній Tesla і SpaceX на тлі новини про витік інформації з соцмережі.

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