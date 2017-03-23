Терористів, які планували вибухи на Дніпропетровщині, засудили
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Терористів, які планували вибухи на Дніпропетровщині, засудили до шести років ув’язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Набув чинності вирок Апеляційного суду Дніпропетровської області трьом мешканцям Новомосковська, які планували терористичні атаки у регіоні.
В СБУ нагадали, що зловмисників затримали у грудні 2014 року на етапі підготовки підриву банкоматів біля новомосковської місцевої лікарні та військкомату під координацією представника терористичної організації “ДНР”.
Вироком суду зловмисників визнано винними у підготовці до терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю. Їх засуджено до шести років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, в Одесі затримали зловмисника, який вбив і розчленував дачника.