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Терористів, які планували вибухи на Дніпропетровщині, засудили

Терористів, які планували вибухи на Дніпропетровщині, засудили

Київ • УНН

 • 8258 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Терористів, які планували вибухи на Дніпропетровщині, засудили до шести років ув’язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Набув чинності вирок Апеляційного суду Дніпропетровської області трьом мешканцям Новомосковська, які планували терористичні атаки у регіоні.

В СБУ нагадали, що зловмисників затримали у грудні 2014 року на етапі підготовки підриву банкоматів біля новомосковської місцевої лікарні та військкомату під координацією представника терористичної організації “ДНР”.

Вироком суду зловмисників визнано винними у підготовці до терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю. Їх засуджено до шести років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, в Одесі затримали зловмисника, який вбив і розчленував дачника.

Українські Національні Новини

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