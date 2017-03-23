Террористов, планировавших взрывы в Днепропетровской области, осудили
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Террористов, планировавших взрывы в Днепропетровской области, приговорили к шести годам заключения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Вступил в силу приговор Апелляционного суда Днепропетровской области трем жителям Новомосковска, которые планировали террористические атаки в регионе.
В СБУ напомнили, что злоумышленников задержали в декабре 2014 года на этапе подготовки подрыва банкоматов возле новомосковской местной больницы и военкомата при координации представителя террористической организации "ДНР".
Приговором суда злоумышленники признаны виновными в подготовке к террористическому акту и незаконном обращении с оружием. Их приговорили к шести годам лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Одессе задержали злоумышленника, который убил и расчленил дачника.