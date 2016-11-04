Терориста, винного у смерті 10 українських військовослужбовців, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Терориста винного у смерті 10 українських військовослужбовців, судитимуть на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Бойовика терористичної організації “ДНР”, в результаті злочинних дій якого загинули та потрапили у полон військовослужбовці Збройних Сил України, судитимуть заочно.
Встановлено, що що 29 липня 2014 року 48-річний жител міста Дніпро отримав від інформатора дані, що у селищі Латишево Шахтарського району Донецької області перебуває група з 19 українських військовослужбовців.
Разом з кількома озброєними бойовиками в супроводі не менш 4 одиниць важкої броньованої техніки чоловік прибув до вказаного місця та вчинив бій, в результаті якого 10 українських бійців загинули, а 5 потрапили у полон.
Дії бойовика кваліфіковані за ч.3 ст.258 (терористичний акт) КК України.
За вчинення тяжкого злочину йому загрожує довічне позбавлення волі.