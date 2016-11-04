Террориста, виновного в смерти 10 украинских военнослужащих, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Террориста, виновного в смерти 10 украинских военнослужащих, будут судить в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Боевика террористической организации "ДНР", в результате преступных действий которого погибли и попали в плен военнослужащие Вооруженных Сил Украины, будут судить заочно.
Установлено, что 29 июля 2014 г. 48-летний житель города Днепр получил от информатора данные, что в поселке Латышев Шахтерского района Донецкой области находится группа из 19 украинских военнослужащих.
Вместе с несколькими вооруженными боевиками в сопровождении не менее 4 единиц тяжелой бронированной техники он прибыл на указанное место и поступил в бой, в результате которого 10 украинских бойцов погибли, а 5 попали в плен.
Действия боевика квалифицировали по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
За совершение тяжкого преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.