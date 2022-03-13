Тероборона Києва знищила колону техніки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram "Оперативний ЗСУ".
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"112-а окрема бригада за допомогою "Стугні" знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом і броньований автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
У суботу, 12 березня, українські військові знищили два гелікоптери, два винищувачі та два безпілотники російських окупантів.