Тероборона Киева уничтожила колонну техники оккупантов

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"112-я отдельная бригада за помощью "Стугни" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.

Напомним

В субботу, 12 марта, украинские военные уничтожили два вертолета, два истребителя и два беспилотники российских оккупантов.