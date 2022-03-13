Тероборона Киева уничтожила колонну техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram "Оперативный ВСУ".
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"112-я отдельная бригада за помощью "Стугни" уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль", - говорится в сообщении.
Напомним
В субботу, 12 марта, украинские военные уничтожили два вертолета, два истребителя и два беспилотники российских оккупантов.