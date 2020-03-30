Тернополян закликають анонімно повідомляти про сусідів, що не дотримуються самоізоляції

КИЇВ. 30 березня. УНН. У Тернополі діє лінія "Попіклуйся про сусіда", куди можна анонімно повідомити про особу, що не дотримується самоізоляції. Долучитись до неї закликає у Facebook Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає УНН.