Тернополян закликають анонімно повідомляти про сусідів, що не дотримуються самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Тернополі діє лінія "Попіклуйся про сусіда", куди можна анонімно повідомити про особу, що не дотримується самоізоляції. Долучитись до неї закликає у Facebook Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає УНН.
"Анонімно повідомляйте про тернополян, які не дотримуються самоізоляції. Допоможіть жителям нашої громади, які повернулися із-за кордону, зберегти здоров’я своє та оточуючих. Наголосіть їм про важливість самоізоляції. Якщо знайомі не дослухаються до Вашої поради, повідомте анонімно про це", - пишуть у штабі.
Так, бажаючим взяти участь необхідно заповнити анкету або зателефонувати на "гарячу лінію".
Повідомляється, що за минулу добу було зафіксували таких 17 звернень.
Нагадаємо, в Україні на ранок 30 березня зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 60 - у Тернопільській області.