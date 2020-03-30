Тернополян призывают анонимно сообщать о соседях, которые не придерживаются самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Тернополе действует линия "Позаботься о соседе", куда можно анонимно сообщить о лице, которое не соблюдает самоизоляцию. Приобщиться к ней призывает в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, передает УНН.
"Анонимно сообщайте о тернополянах, которые не соблюдают самоизоляцию. Помогите жителям нашей общины, которые вернулись из-за границы, сохранить здоровье свое и окружающих. Подчеркните им о важности самоизоляции. Если знакомые не прислушиваются к вашему совету, сообщите анонимно об этом", - пишут в штабе.
Так, желающим принять участие необходимо заполнить анкету или позвонить на "горячую линию".
Сообщается, что за минувшие сутки было зафиксировали таких 17 обращений.
Напомним, в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 в Тернопольской области.