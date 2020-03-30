Тернополян призывают анонимно сообщать о соседях, которые не придерживаются самоизоляции

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Тернополе действует линия "Позаботься о соседе", куда можно анонимно сообщить о лице, которое не соблюдает самоизоляцию. Приобщиться к ней призывает в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, передает УНН.