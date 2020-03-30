Тернополян призывают анонимно сообщать о соседях, которые не придерживаются самоизоляции

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81109 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96946 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101679 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101022 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108780 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96678 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104217 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106334 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131312 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130397 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тернополян призывают анонимно сообщать о соседях, которые не придерживаются самоизоляции

Тернополян призывают анонимно сообщать о соседях, которые не придерживаются самоизоляции

Киев  •  УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Тернополе действует линия "Позаботься о соседе", куда можно анонимно сообщить о лице, которое не соблюдает самоизоляцию. Приобщиться к ней призывает в Facebook Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, передает УНН.

"Анонимно сообщайте о тернополянах, которые не соблюдают самоизоляцию. Помогите жителям нашей общины, которые вернулись из-за границы, сохранить здоровье свое и окружающих. Подчеркните им о важности самоизоляции. Если знакомые не прислушиваются к вашему совету, сообщите анонимно об этом", - пишут в штабе.

Так, желающим принять участие необходимо заполнить анкету или позвонить на "горячую линию".

Сообщается, что за минувшие сутки было зафиксировали таких 17 обращений.

Напомним, в Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 в Тернопольской области.

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