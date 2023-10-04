Теракт в Оленівці: в ООН встановили, звідки випустили боєприпаси по колонії

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“Управління Верховного комісара ООН з прав людини зібрало інформацію щодо вибухів у ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії № 120 біля Оленівки. Попри те, що вже об 11 годині російські пропагандисти в казармі знімали відео із начебто фрагментами боєприпасів HIMARS, УВКПЛ у звіті зазначає, що “ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера та радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами HIMARS”, — повідомив Лубінець.

У звіті ООН вказується, що “навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б пошкодження та руйнування казарм і прилеглої території значно більшого та серйознішого масштабу. Крім того, свідки розповіли УВКПЛ, що чули численні вибухи”.

“Серед нових деталей, у звіті зазначається, що “відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах. Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід”, — зазначив Лубінець.

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Управління Верховного комісара ООН з прав людини також додало те, що Лубінець постійно повідомлє на всіх зустрічах, що стосуються теракту в Оленівці, — держава, яка тримає в полоні, несе відповідальність за безпеку військовополонених і у разі їх смерті чи поранення зобов’язана провести негайне офіційне розслідування, яке встановлює індивідуальну кримінальну відповідальність за смерть або поранення військовополонених.

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“Проте офіс УВКПЛ не отримав інформації про те, що Російська Федерація виконала ці зобов’язання щодо розслідування та судового переслідування. На жаль, навіть у такому серйозному звіті, ООН не може скласти 2+2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що у наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати”, — наголосив Лубінець.

Однак Лубінець зазначив, що “почерк” рф вже знає весь світ. Тож у свідомих людей та організацій немає жодних сумнівів у тому, хто стоїть за цим цинічним воєнним злочином.