Теракт в Еленовке: в ООН установили, откуда выпустили боеприпасы по колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. ООН смогла установить, что боеприпас, которым обстреляли оккупированную Еленовскую колонию с пленными украинскими военными, двигался по траектории с востока на запад. Об этом говорится в отчете ООН. Однако уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что к сожалению даже в таком серьезном отчете, ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только рф, передает УНН.
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“Управление Верховного комиссара ООН по правам человека собрало информацию о взрывах в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии № 120 возле Еленовки. Несмотря на то, что уже в 11 часов российские пропагандисты в казарме снимали видео с якобы фрагментами боеприпасов HIMARS, УВКПЧ в отчете отмечает, что “степень повреждений стен, потолка, крыши и окон казармы, состояние двухъярусных кроватей внутри, размеры остаточного кратера и радиус поражения не характерны для поражения боеприпасами HIMARS”, — сообщил Лубинец.
В отчете ООН указывается, что “даже одна ракета HIMARS, вероятно, вызвала повреждение и разрушение казарм и прилегающей территории гораздо большего и более серьезного масштаба. Кроме того, свидетели рассказали УВКПЧ, что слышали многочисленные взрывы”.
“Среди новых деталей, в отчете отмечается, что “видеозаписи и фотографии разрушенных казарм показали точку удара внутри западной стены и две возможные точки проникновения через крышу. Хотя точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось, картина структурных повреждений выглядит согласованной с наведенным боеприпасом, который двигался по траектории с востока на Запад”, — отметил Лубинец.
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также добавило то, что Лубинец постоянно сообщает на всех встречах, касающихся теракта в Еленовке, — государство, которое держит в плену, несет ответственность за безопасность военнопленных и в случае их смерти или ранения обязана провести немедленное официальное расследование, устанавливающее индивидуальную уголовную ответственность за смерть или ранение военнопленных.
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“Однако офис УВКПЧ не получил информацию о том, что российская федерация выполнила эти обязательства по расследованию и судебному преследованию. К сожалению, даже в таком серьезном отчете, ООН не может составить 2+2 и понять, что виновна в трагедии только рф. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать”, — подчеркнул Лубинец.
Омбудсмен также отметил, что “почерк” рф уже знает весь мир. Таким образом, у сознательных людей и организаций нет никаких сомнений в том, кто стоит за этим циничным военным преступлением.
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