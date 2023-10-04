Теракт в Еленовке: в ООН установили, откуда выпустили боеприпасы по колонии

КИЕВ. 4 октября. УНН. ООН смогла установить, что боеприпас, которым обстреляли оккупированную Еленовскую колонию с пленными украинскими военными, двигался по траектории с востока на запад. Об этом говорится в отчете ООН. Однако уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что к сожалению даже в таком серьезном отчете, ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только рф, передает УНН.