Теракт у центрі Тель-Авіва: кількість загиблих збільшилася до 6, ще 15 людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кількість загиблих в результаті теракту в центрі Тель-Авіва, на вулиці Дізенгофф збільшилася до 6. Ще 15 осіб поранено внаслідок обстрілів, повідомляє УНН з посиланням на ізраїльські ЗМІ.
Деталі
Як пишуть ЗМІ, 6 людей загинули, ще 15 поранені в результаті терактів в центрі міста.
Обидва терористи нейтралізовані поліцією. На даний момент ведуться пошуки ще одного стрілка.
Очевидці також повідомляють про стрілянину в порту Тель-Авіва.
Раніше
УНН повідомляв про теракт о 21:00, на центральній вулиці Тель-Авіва — Дізенгофф.
Попередньо було відомо про 10 поранених і 4 загиблих в ході теракту.
Як повідомляє МАДА (ізраїльська національна медична служба Маген Давид Адом - ред.), в місті 5 точок, де відбуваються перестрілки терористів з поліцією.