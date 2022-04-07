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В центре Тель-Авива случился теракт: очевидцы сообщают о 10 раненых и 4 погибших

Киев • УНН

 • 138031 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В центре Тель-Авива, на улице Дизенгофф началась стрельба. Как сообщает УНН со ссылкой на очевидцев, предварительно известно о 10 раненых и 4 погибших в ходе теракта.

В центре Тель-Авива случился теракт: очевидцы сообщают о 10 раненых и 4 погибших

Детали

Как сообщают местные Телеграмм-каналы, в 21:00 на улице Дизенгофф, 152 началась стрельба. Несколько террористов открыли огонь. По предварительной информации, 10 человек ранены, ещё 4 погибших.

Как сообщает МАДА (израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом - ред.), на данный момент в городе 5 точек, где происходят перестрелки террористов с полицией.

В 21:17 одного из террористов удалось ликвидировать, ещё один нейтрализован, сообщает Телеграмм-канал "Израильские трудовые будни".

Полиция просит жителей Тель-Авива покинуть центральные улицы города.
Информация обновляется.

Напомним

28 марта арабский стрелок убил по меньшей мере пятерых человек в пригороде Тель-Авива.

В результате террористического нападения в израильском городе Бней-Брак 29 марта погибли двое граждан Украины. Информацию об этом УНН подтвердил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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