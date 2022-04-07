У центрі Тель-Авіва стався теракт: очевидці повідомляють про 10 поранених та 4 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У центрі Тель-Авіва, на вулиці Дізенгофф почалася стрілянина. Як повідомляє УНН з посиланням на очевидців, попередньо відомо про 10 поранених і 4 загиблих в ході теракту.
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Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, о 21:00 на вулиці Дізенгофф, 152 почалася стрілянина. Кілька терористів відкрили вогонь. За попередньою інформацією, 10 осіб поранено, ще 4 загиблих.
Як повідомляє МАДА (ізраїльська національна медична служба Маген Давид Адом - ред.), на даний момент в місті 5 точок, де відбуваються перестрілки терористів з поліцією.
О 21:17 одного з терористів вдалося ліквідувати, ще один нейтралізований, повідомляє Телеграм-канал "ізраїльські трудові будні".
Поліція просить жителів Тель-Авіва покинути центральні вулиці міста.
Інформація оновлюється.
Нагадаємо
28 березня арабський стрілець вбив щонайменше п'ятьох людей у передмісті Тель-Авіва.
В результаті терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинули двоє громадян України. Інформацію про це УНН підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.