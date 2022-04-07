Теракт в центре Тель-Авива: количество погибших увеличилось до 6, ещё 15 человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Количество погибших в результате теракта в центре Тель-Авива, на улице Дизенгофф увеличилось до 6. Еще 15 человек ранены в результате обстрелов, сообщает УНН со ссылкой на израильские СМИ.
Детали
Как пишут СМИ, 6 человек погибли, ещё 15 ранены в результате терактов в центре города.
Оба террориста нейтрализованы полицией. На данный момент ведутся поиски еще одного стрелка.
Очевидцы также сообщают о стрельбе в порту Тель-Авива.
Ранее
УНН сообщал о теракте в 21:00, на центральной улице Тель-Авива — Дизенгофф.
Предварительно было известно о 10 раненых и 4 погибших в ходе теракта.
Как сообщает МАДА (израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом - ред.),в городе 5 точек, где происходят перестрелки террористов с полицией.