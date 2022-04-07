Теракт в центре Тель-Авива: количество погибших увеличилось до 6, ещё 15 человек ранены

Детали

Как пишут СМИ, 6 человек погибли, ещё 15 ранены в результате терактов в центре города.

Оба террориста нейтрализованы полицией. На данный момент ведутся поиски еще одного стрелка.

Очевидцы также сообщают о стрельбе в порту Тель-Авива.

Ранее

УНН сообщал о теракте в 21:00, на центральной улице Тель-Авива — Дизенгофф.

Предварительно было известно о 10 раненых и 4 погибших в ходе теракта.

Как сообщает МАДА (израильская национальная медицинская служба Маген Давид Адом - ред.),в городе 5 точек, где происходят перестрелки террористов с полицией.