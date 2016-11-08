Теплокомуненерго надрукують на рахунках роз’яснення щодо розстрочки оплати за опалення

“Зобов’язати теплопостачальні підприємства — виконавців послуг з централізованого опалення на зворотній стороні платіжки, починаючи вже з жовтня 2016 року і надалі, надрукувати роз’яснення умов отримання домогосподарствами, які не є отримувачами субсидій, розстрочки оплати за спожиту комунальну послугу з централізованого опалення, механізму оформлення та зразок заяви споживача до виконавця послуги з централізованого опалення”, — йдеться у рішенні НКРЕКП.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив 12-місячну розстрочку для громадян, які не отримують субсидії, на сплату комунальних послуг.