Теплокоммунэнерго напечатают на счетах разъяснения по рассрочке оплаты за отопление

"Обязать теплоснабжающие предприятия - исполнителей услуг по централизованному отоплению на обратной стороне платежки, начиная уже с октября 2016 г. и в дальнейшем, напечатать разъяснения условий получения домохозяйствами, которые не являются получателями субсидий, рассрочки оплаты за потребленную коммунальную услугу по централизованному отоплению, механизма оформления и образец заявления потребителя к исполнителю услуги по централизованному отоплению", - говорится в решении НКРЭКУ.

Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил 12-месячную рассрочку для граждан, не получающих субсидии на оплату коммунальных услуг.