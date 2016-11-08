Теплокоммунэнерго напечатают на счетах разъяснения по рассрочке оплаты за отопление
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обязала теплокоммунэнерго напечатать на счетах разъяснения потребителям, которые не имеют субсидий, условий получения рассрочки оплаты за централизованное отопление и образец заявления. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает УНН.
"Обязать теплоснабжающие предприятия - исполнителей услуг по централизованному отоплению на обратной стороне платежки, начиная уже с октября 2016 г. и в дальнейшем, напечатать разъяснения условий получения домохозяйствами, которые не являются получателями субсидий, рассрочки оплаты за потребленную коммунальную услугу по централизованному отоплению, механизма оформления и образец заявления потребителя к исполнителю услуги по централизованному отоплению", - говорится в решении НКРЭКУ.
Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил 12-месячную рассрочку для граждан, не получающих субсидии на оплату коммунальных услуг.