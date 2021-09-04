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Тенісистка Ястремська здобула перемогу на старті турніру "US Open" у міксті

Київ • УНН

 • 17875 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно подолала стартовий бар'єр змішаного розряду на Відкритому чемпіонаті США, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".

Деталі

У першому раунді турніру в змішаному розряді українсько-австралійський дует Ястремська Макс Перселл обіграв пару Санію Мірзу (Індія)/Раджив Рама (США) — 6:3, 3:6, 10:7.

Для Ястремський це був перший поєдинок в міксті на турнірах “Великого Шолома”.

Доповнення

У другому колі Ястремська та Перселл зустрінуться з Габріелем Дабровські (Канада) і Маркусом Даніеллом (Нова Зеландія).

Контекст

Ястремська у парі з Костюк також виграли перший матч у жіночій парній сітці на “US Open”.

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