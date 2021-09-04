Тенісистка Ястремська здобула перемогу на старті турніру "US Open" у міксті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно подолала стартовий бар'єр змішаного розряду на Відкритому чемпіонаті США, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
У першому раунді турніру в змішаному розряді українсько-австралійський дует Ястремська Макс Перселл обіграв пару Санію Мірзу (Індія)/Раджив Рама (США) — 6:3, 3:6, 10:7.
Для Ястремський це був перший поєдинок в міксті на турнірах “Великого Шолома”.
Доповнення
У другому колі Ястремська та Перселл зустрінуться з Габріелем Дабровські (Канада) і Маркусом Даніеллом (Нова Зеландія).
Контекст
Ястремська у парі з Костюк також виграли перший матч у жіночій парній сітці на “US Open”.