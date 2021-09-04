Тенісистка Ястремська здобула перемогу на старті турніру "US Open" у міксті

Деталі

У першому раунді турніру в змішаному розряді українсько-австралійський дует Ястремська Макс Перселл обіграв пару Санію Мірзу (Індія)/Раджив Рама (США) — 6:3, 3:6, 10:7.

Для Ястремський це був перший поєдинок в міксті на турнірах “Великого Шолома”.

Доповнення

У другому колі Ястремська та Перселл зустрінуться з Габріелем Дабровські (Канада) і Маркусом Даніеллом (Нова Зеландія).

Контекст

Ястремська у парі з Костюк також виграли перший матч у жіночій парній сітці на “US Open”.