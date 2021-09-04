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Тенісистки Костюк і Ястремська пробилися до третього кола "US Open"

Тенісистки Костюк і Ястремська пробилися до третього кола "US Open"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська пробилися до третього раунду Відкритого чемпіонату США в парному розряді, передає УНН з посиланням на сайт "Тенісного портал України.

Деталі

У матчі другого кола український дует пішло 2 години 1 хвилину, щоб обіграти сербську пару у складі Олександри Круніч і Ніни Стоянович, посіяну під 17-м номером – 6:4, 4:6, 6:4.

Українки вели по ходу матчу 6:4, 3:0, але сербки проявили вольові якості, відігралися і навіть повели у вирішальній партії з брейком. Проте, Марта і Даяна впоралися з ситуацією, двічі зрівнявши рахунок і потім вийшовши вперед з рахунком 5:4.

Довідка

Українки оновили свій особистий рекорд на "US Open" в парі. Даяна Ястремська вперше в кар'єрі зіграє в третьому колі турніру "Великого Шолома" в парі. Костюк, чий особистий рекорд на мейджорі в парі чвертьфінал ("Ролан Гаррос-2020"), в перший раз буде грати на етапі третього раунду в Нью-Йорку.

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