Тенісистки Костюк і Ястремська пробилися до третього кола "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Українські тенісистки Марта Костюк і Даяна Ястремська пробилися до третього раунду Відкритого чемпіонату США в парному розряді, передає УНН з посиланням на сайт "Тенісного портал України.
Деталі
У матчі другого кола український дует пішло 2 години 1 хвилину, щоб обіграти сербську пару у складі Олександри Круніч і Ніни Стоянович, посіяну під 17-м номером – 6:4, 4:6, 6:4.
Українки вели по ходу матчу 6:4, 3:0, але сербки проявили вольові якості, відігралися і навіть повели у вирішальній партії з брейком. Проте, Марта і Даяна впоралися з ситуацією, двічі зрівнявши рахунок і потім вийшовши вперед з рахунком 5:4.
Довідка
Українки оновили свій особистий рекорд на "US Open" в парі. Даяна Ястремська вперше в кар'єрі зіграє в третьому колі турніру "Великого Шолома" в парі. Костюк, чий особистий рекорд на мейджорі в парі чвертьфінал ("Ролан Гаррос-2020"), в перший раз буде грати на етапі третього раунду в Нью-Йорку.