Тенісистка Ястремська з перемоги стартувала в кваліфікації Вімблдону

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Київ • УНН

 • 9552 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. На найбільш старому та престижному тенісному турнірі планети Вімблдоні представниця України Даяна Ястремська провела першу зустріч, повідомляє УНН.

У стартовому матчі відбірного турніру 18-річна одеситка за 55 хвилин обіграла представницю Польщі Магдалену Фреч (10 сіяна) – 6:3, 6:2. На рахунку українки 4 ейси і 6 подвійних помилок.

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Наступною суперницею Ястремської стане австрійка Барбара Хаас – 215 ракетка світу.

Зауважимо, що інша українка Ангеліна Калініна, посіяна під 15 номером, вилетіла від рук австралійки Прісціллі Хон – 3:6, 6:7 (3).

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