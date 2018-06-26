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10 марта, 00:20 • 77765 просмотра

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8 марта, 13:20 • 139112 просмотра

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Теннисистка Ястремская с победы стартовала в квалификации Уимблдона

Теннисистка Ястремская с победы стартовала в квалификации Уимблдона

Киев  •  УНН

 • 9552 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. На наиболее старом и престижном теннисном турнире планеты Уимблдоне представительница Украины Даяна Ястремская провела первую встречу, сообщает УНН.

В стартовом матче отборочного турнира 18-летняя одесситка за 55 минут обыграла представительницу Польши Магдалену Фреч (10 сеяная) - 6: 3, 6: 2. На счету украинки 4 эйса и 6 двойных ошибок.

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Следующей соперницей Ястремской станет австрийка Барбара Хаас - 215 ракетка мира.

Заметим, что другая украинка Ангелина Калинина, посеянная под 15 номером, вылетела от рук австралийки Присцилле Хон - 3: 6, 6: 7 (3).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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