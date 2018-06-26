Теннисистка Ястремская с победы стартовала в квалификации Уимблдона
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. На наиболее старом и престижном теннисном турнире планеты Уимблдоне представительница Украины Даяна Ястремская провела первую встречу, сообщает УНН.
В стартовом матче отборочного турнира 18-летняя одесситка за 55 минут обыграла представительницу Польши Магдалену Фреч (10 сеяная) - 6: 3, 6: 2. На счету украинки 4 эйса и 6 двойных ошибок.
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Следующей соперницей Ястремской станет австрийка Барбара Хаас - 215 ракетка мира.
Заметим, что другая украинка Ангелина Калинина, посеянная под 15 номером, вылетела от рук австралийки Присцилле Хон - 3: 6, 6: 7 (3).