Тенісистка Шошина здобула четвертий титул за сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Українська тенісистка Анастасія Шошина стала переможницею турніру ITF з призовим фондом 15 тис. дол., що пройшов у Каїрі (Єгипет), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У фіналі харків’янка, посіяна під другим номером, обіграла першу ракетку турніру Сандру Самір з Єгипту — 6:4, 1:6, 6:4.
Виграний титул для молодої тенісистки з України став четвертим одиночним титулом ITF в нинішньому сезоні — і п’ятий у кар’єрі.
Зауважимо, що наступного тижня Шошина заявлена в основній сітці турніру ITF в Анталії (Туреччина).