Теннисистка Шошина получила четвертый титул за сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинская теннисистка Анастасия Шошина стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 15 тыс. Долл., Что прошел в Каире (Египет), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале харьковчанка, посеянная под вторым номером, обыграла первую ракетку турнира Сандру Самир из Египта — 6:4, 1:6, 6:4.
Выигранный титул для молодой теннисистки из Украины стал четвертым одиночным титулом ITF в нынешнем сезоне — и пятым в карьере.
Заметим, что на следующей неделе Шошина заявлена в основной сетке турнира ITF в Анталии (Турция).