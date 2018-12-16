Теннисистка Шошина получила четвертый титул за сезон

В финале харьковчанка, посеянная под вторым номером, обыграла первую ракетку турнира Сандру Самир из Египта — 6:4, 1:6, 6:4.

Выигранный титул для молодой теннисистки из Украины стал четвертым одиночным титулом ITF в нынешнем сезоне — и пятым в карьере.

Заметим, что на следующей неделе Шошина заявлена в основной сетке турнира ITF в Анталии (Турция).