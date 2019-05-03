Тенісистка Козлова перемогла росіянку на старті турніру "Прем'єр" у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Четверта ракетка жіночого тенісу України Катерина Козлова успішно завершила матч кваліфікації змагань WTA Premier Mandatory у Мадриді, передає УНН.
За одну годину та 22 хвилини Козлова виявилася сильнішою за другу сіяну, 57 ракетку світу росіянку Катерину Александрову – 6:4, 6:4.
Зазначимо, що у поєдинку за право виступити в основній сітці Козловій протистоятиме 140 ракетка світу іспанка Олена Большова.
Додамо, що в фінал відбіркового турніру також потрапила Шмідлова, Звонарьова, Потапова (12 сіяна), Пегула (15), Крістіна Плішкова, Гаспарян (7), а перші п'ятеро сіяних завершили виступи вже в перших матчах.
Як повідомляв УНН, в оновленому тенісному рейтингу WTA Тенісистка Катерина Козлова покращила своє перебування в сотні кращих.