Тенісистка Козлова здійснила ривок у рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В оновленому тенісному рейтингу WTA одна з українок покращила своє перебування в сотні кращих, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Уродженка Миколаєва Катерина Козлова додала до свого рейтингу 7 сходинок та перемістилася на 84-й рядок. Натомість Даяна Ястремська втратила один щабель – 38-ма.
Провідні тенісистки країни Еліна Світоліна та Леся Цуренко залишилися без змін в генерації – 6 і 26 позиції відповідно.
Новий особистий рекорд встановила юна 16-річна Дар'я Лопатецька – 234-та (+18). Однак регресували Ангеліна Калініна 150 (-17), Катаріна Завацька 176 (-4) і Марта Костюк 320-та (-71).
Нагадаємо, четверта ракетка України Катерина Козлова не змогла вийти до чвертьфіналу змагань у Стамбулі.