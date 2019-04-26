Тенісистка Козлова не змогла вийти до чвертьфіналу змагань у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Четверта ракетка України Катерина Козлова провела поєдинок другого кола на ґрунтовому турнірі серії International в Стамбулі, де її суперницею стала француженка Крістіна Младеновіч, передає УНН.
Уродженка Миколаєва не змогла на рівних боротися із суперницею, програвши в кожному з сетів по три гейми на власній подачі — 1:6, 2:6.
Відзначимо, що Козлова припустилася 25 невимушених помилок проти 16-ти в опонентки, реалізувала 2/3 брейкпойнтів проти 6/8 в Младеновіч.
Примітно, що саме Младеновіч у першому колі вибила з сітки 4-ту сіяну з України Даяну Ястремську.
Крім того додамо, у наступному етапі на Младеновіч очікує матч із 6-ю сіяною Петрою Мартіч.