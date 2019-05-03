Теннисистка Козлова победила россиянку на старте турнира "Премьер" в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Четвертая ракетка женского тенниса Украины Екатерина Козлова успешно завершила матч квалификации соревнований WTA Premier Mandatory в Мадриде, передает УНН.
За один час и 22 минуты Козлова оказалась сильнее второй сеяной, 57 ракетки мира россиянки Екатерины Александровы - 6:4, 6:4.
Отметим, что в поединке за право выступить в основной сетке Козловой будет противостоять 140 ракетка мира испанка Елена Большова.
Добавим, что в финал отборочного турнира также попала Шмидлова, Звонарева, Потапова (12 сеяная), Пегула (15), Кристина Плишкова, Гаспарян (7), а первые пять сеяных завершили выступления уже в первых матчах.
Как сообщал УНН, в обновленном теннисном рейтинге WTA Теннисистка Екатерина Козлова улучшила свое пребывание в сотню лучших.