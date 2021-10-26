Тенісистка Костюк перемогла на старті міжнародного турніру

Деталі

Костюк останньою з усіх представниць України почала свої виступи цього тижня. На турнірі WTA 250 у Румунії вона у першому раунді обіграла американку Бернарду Перу – 6:3, 6:4.Матч тривав 1 годину та 13 хвилин. У другій партії Костюк не втримала відриву з двома брейками (вела 4:1), але в дев'ятому геймі зробила ще один брейк і відіграла брейкпойнт, коли подавала на матч.

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"Сьогодні я добре почувала себе на подачі до рахунку 4:1 у другій партії. Я впевнено проводила свої гейми, тому на прийомі була більш розслабленою. Думала, що навіть якщо щось піде не так, то на подачі я зможу втримати свої гейми. Суперниця дуже потужно пробивала по м'ячу, думаю, що я впоралася з цією швидкістю", - зізналася Костюк.

Доповнення

У другому колі Костюк зіграє проти Мони Бартель (WTA 202) із Німеччини.