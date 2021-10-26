Теннисистка Костюк победила на старте международного турнира

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Костюк последней из всех представительниц Украины начала свои выступления на этой неделе. На турнире WTA 250 в Румынии она в первом раунде обыграла американку Бернарду Перу - 6:3, 6:4. Матч длился 1 час и 13 минут. Во второй партии Костюк не удержала отрыв с двумя брейками (вела 4:1), но в девятом гейме сделала еще один брейк и отыграла брейкпойнт, когда подавала на матч.

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"Сегодня я хорошо чувствовала себя на подаче к счету 4:1 во второй партии. Я уверенно проводила свои гейма, поэтому на приеме была более расслабленной. Думала, что даже если что-то пойдет не так, то на подаче я смогу удержать свои геймы. Соперница очень мощно пробивала по мячу, думаю, что я справилась с этой скоростью", – призналась Костюк.

Дополнение

Во втором круге Костюк сыграет против Моны Бартель (WTA 202) из Германии.