Тенісист Стаховський не зумів подолати кваліфікацію на турнірі в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Друга ракетка України з чоловічого тенісу Сергій Стаховський завершив виступи після першого відбіркового раунду турніру АТР-250 на кортах в Угорщині, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
За 1 годину і 15 хвилин киянин, маючи 5-й номер посіву, поступився шведу Еліасу Імеру – 3:6, 3:6. По два брейка в кожній партії виконав Імер, а в активі Стаховського - один брейк.
Цього року суперники вже зустрічалися на корті в рамках Кубка Девіса (Стаховський переміг шведа в протистоянні збірних в Дніпрі в двох сетах) і на турнірі в Ренні (сильніше в трьох сетах був Імер).
Зауважимо, що призовий фонд змагань становить 482 тис. євро.
Нагадаємо, перший номер українського тенісу в парному розряді Денис Молчанов пробився до чергового фіналу на міжнародному турнірі.