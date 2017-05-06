Тенісист Н.Джокович звільнив тренерський штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Екс-перша ракетка світу серб Новак Джокович вирішив звільнити увесь свій тренерський штаб, інформує УНН з посиланням на сайт тенісиста.
Друга ракетка світу Н.Джокович за обопільною згодою припинив співпрацю із головним тренером Мар’яном Вайдой, тренером з фітнесу Гебрхардом Філом-Грічем та фізіотерапевтом Мільяном Амановічем.
“Дуже вдячний своїй команді за дружбу, професіоналізм і підтримку протягом багатьох років. Ви назавжди залишитеся моєю родиною. Але тепер настала нова глава в моєму житті і я знову спробую повернутися на вершину, щоб бути ще сильнішим”, — повідомив серб.
Зазначимо, що у сезоні-2017 Н.Джокович став чемпіоном Дохи, але більше високих результатів не показував.
Примітно, що в грудні 2016 року серб оголосив про розставання з Борисом Беккером, з яким співпрацював 3 роки.
Додамо також, на початку листопада попереднього року Енді Маррей став першою ракеткою світу, змістивши Н.Джоковича з першого рядка рейтингу АТР.
Довідка УНН: 29-річний Н.Джокович виграв 12 титулів Великого Шолому і за цим показником поступається лише Роджеру Федереру (18), Піту Сампрасу (14) і Рафаелю Надалю (14).