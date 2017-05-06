Теннисист Н.Джокович освободил тренерский штаб

Вторая ракетка мира Н.Джокович по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с главным тренером Марьяном Вайдой, тренером по фитнесу Гебрхардом Филом-Грич и физиотерапевтом Мильяном Амановичем.

“Очень благодарен своей команде за дружбу, профессионализм и поддержку на протяжении многих лет. Вы навсегда останетесь моей семьей. Но теперь наступила новая глава в моей жизни и я снова попробую вернуться на вершину, чтобы быть еще сильнее”, — сообщил серб.

Отметим, что в сезоне-2017 Н.Джокович стал чемпионом Дохи, но больше высоких результатов не показывал.

Примечательно, что в декабря 2016 года серб объявил о расставании с Борисом Беккером, с которым сотрудничал 3 года.

Добавим также, в начале ноября прошлого года Энди Маррей стал первой ракеткой мира, сместив Н.Джоковича с первой строчки рейтинга АТР.

Справка УНН: 29-летний Н.Джокович выиграл 12 титулов Большого Шлема и по этому показателю уступает только Роджеру Федереру (18), Питу Сампрасу (14) и Рафаэлю Надалю (14).