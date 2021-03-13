Теніс: український дует пробився до фіналу турніру в Італії

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Провідні тенісисти України Денис Молчанов з Сергієм Стаховським вийшли в фінал парного розряду на турнірі в Бієллі (Італія), передає УНН з посиланням на ФТУ.

Деталі

“Жовто-блакитні” у двох сетах обіграли — Жимона Валькова та Яна Зілінскі із Польщі — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Молчанов в цьому році вже виграв три парних титулу на “челленджерах” (разом з Олександром Нєдовєсовим з Казахстану), Стаховський в останній раз грав в парному фіналі на рівні ATP/ATP Challenger в 2019 році: на турнірі в Ньюпорті (ATP Tour 250 ) став переможцем разом з іспанцем Марселем Гранольєрсом.

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