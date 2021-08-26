Теніс: українка вийшла до парного півфіналу турніру WTA у США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Українська тенісистка Людмила Кіченок і представниця Японії Махота Ніномія пробилися в півфінал парних змагань на турнірі WTA-250, що продовжується на кортах у Чикаго (США), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі другого кола українсько-японський дует, посіяний під 4 номером, виявився сильнішим японсько-польської пари Ходзумі/Росольска — 7:6 (5), 6:3.
Таким чином Кіченок і Ніномія проведуть четвертий півфінал в цьому році і будуть боротися за вихід у другий фінал. У червні тенісистки стали чемпіонками в Ноттінгемі.
Доповнення
За вихід у фінал змагань із призовим фондом в 235 тис. дол., українсько-японський дует посперечається з сестрами Чжан з Тайваню, посіяними під другим номером.
Нагадаємо
Дві українки вийшли у чвертьфінал одиночного розряду турніру в Чикаго.