Теніс: українка вийшла до парного півфіналу турніру WTA у США

Деталі

У матчі другого кола українсько-японський дует, посіяний під 4 номером, виявився сильнішим японсько-польської пари Ходзумі/Росольска — 7:6 (5), 6:3.

Таким чином Кіченок і Ніномія проведуть четвертий півфінал в цьому році і будуть боротися за вихід у другий фінал. У червні тенісистки стали чемпіонками в Ноттінгемі.

Доповнення

За вихід у фінал змагань із призовим фондом в 235 тис. дол., українсько-японський дует посперечається з сестрами Чжан з Тайваню, посіяними під другим номером.

Нагадаємо

Дві українки вийшли у чвертьфінал одиночного розряду турніру в Чикаго.