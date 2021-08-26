Слідом за Костюк: Світоліна вийшла в 1/4 фіналу турніру в Чикаго

Деталі

Тенісистки сьогодні повернулися на корт і продовжили матч за рахунку 4:4 в першій партії (вчора поєдинок був зупинений через несприятливі погодні умови). В цілому матч тривав 1 годину і 35 хвилин. Світоліна виконала 6 брейків і програла 4 гейми на своїй подачі – 6:4, 6:4.

Цитата

"Приїхала я в Чикаго, щоб адаптуватися до умов перед US Open? Так, я приїхала, щоб зіграти кілька матчів. Я вже провела тут дві гри, завтра ще один значимий поєдинок. Тут важкі умови через погоду, але я намагаюся насолоджуватися боротьбою і своїми перемогами", - зізналася лідер посіву змагань.

Доповнення

В 1/4 фіналу українка зіграє проти Крістіни Младеновіч (WTA 57). Француженка виграла в їх першому очному матчі в 2011 році на змаганнях ITF, а також в сезоні-2019 на турнірі WTA в Китаї.