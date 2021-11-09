Теніс: українець продовжив переможну серію на турнірі у Франції

Деталі

У стартовому матчі киянин обіграв п’яту ракетку турніру Генрі Лааксонена зі Швейцарії, який займає 99-й рядок у світовій класифікації — 6:4, 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини. За весь матч швейцарець заробив лише 1 брейкпойнт на подачі українця, який не зміг реалізувати.

Варто відзначити, що наступним суперником Кравченка стане Хірок Морія з Японії. Раніше Кравченко виграв два матчі у кваліфікації.

Доповнення

Призовий фонд турніру сягає 88 тис. євро.