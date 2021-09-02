Теніс: Світоліна обіграла другу суперницю на “US Open”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Тенісистка Еліна Світоліна вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату США (“US Open”), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
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Наша співвітчизниця обіграла іспанку Ребеку Масарову — 6:2, 7:5. У другому сеті за рахунку 5:5 Еліна заробила подвійний брейк-пойнт на подачі суперниці, і в цей момент матч зупинили через дощ. Після відновлення протистояння Світоліна реалізувала свою перевагу та завершила зустріч власною подачею.
За путівку до четвертого раунду наша землячка поведе боротьбу із 25-ю сіяною росіянкою Дар’єю Касаткіною.
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