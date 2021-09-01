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17 березня, 19:38 • 97811 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121651 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 154176 перегляди

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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162042 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179070 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Білодід розкритикувала рівень дзюдо в Україні

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо дзюдоїстка Дар’я Білодід розповіла про свою підготовку до минулого турніру та рівень даного виду спорту в країні. Про це вона розповіла в коментарі для “nv.ua”, пише УНН.

Цитата

“Як пройшла підготовка? Точно так же, як до чемпіонатів світу та Європи. Тільки раніше ми їздили на міжнародні збори і спарингували зі спортсменами-іноземцями, а зараз такої можливості через пандемію не було. Це дуже погано. Тому що в Україні рівень дзюдо слабкий, а мені потрібні були люди, хоча б близькі до мого рівня. Доводилося спарингувати з тими, хто слабший. На щастя, була можливість робити збори фізичної та технічної підготовки”, — наголосила Білодід.

Нагадаємо

Дзюдоїстка Білодід взяла паузу у спортивній кар’єрі. 

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