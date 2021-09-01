Білодід розкритикувала рівень дзюдо в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо дзюдоїстка Дар’я Білодід розповіла про свою підготовку до минулого турніру та рівень даного виду спорту в країні. Про це вона розповіла в коментарі для “nv.ua”, пише УНН.
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“Як пройшла підготовка? Точно так же, як до чемпіонатів світу та Європи. Тільки раніше ми їздили на міжнародні збори і спарингували зі спортсменами-іноземцями, а зараз такої можливості через пандемію не було. Це дуже погано. Тому що в Україні рівень дзюдо слабкий, а мені потрібні були люди, хоча б близькі до мого рівня. Доводилося спарингувати з тими, хто слабший. На щастя, була можливість робити збори фізичної та технічної підготовки”, — наголосила Білодід.
Нагадаємо
Дзюдоїстка Білодід взяла паузу у спортивній кар’єрі.