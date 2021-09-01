Білодід розкритикувала рівень дзюдо в Україні

Цитата

“Як пройшла підготовка? Точно так же, як до чемпіонатів світу та Європи. Тільки раніше ми їздили на міжнародні збори і спарингували зі спортсменами-іноземцями, а зараз такої можливості через пандемію не було. Це дуже погано. Тому що в Україні рівень дзюдо слабкий, а мені потрібні були люди, хоча б близькі до мого рівня. Доводилося спарингувати з тими, хто слабший. На щастя, була можливість робити збори фізичної та технічної підготовки”, — наголосила Білодід.

Нагадаємо

Дзюдоїстка Білодід взяла паузу у спортивній кар’єрі.